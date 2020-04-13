MERSİN Limon üreticileri, ihracatın başlamasını istiyor - Son Dakika

Limon üreticileri, ihracatın başlamasını istiyor

MERSİN'in Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede 200 bin ton limonun çürüme tehlikesinin olduğunu belirterek, ihracat için gümrük kapılarının açılması gerektiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, beraberinde Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçedeki limon bahçelerini gezerek, incelemelerde bulundu. İlçede limon hasadının devam ettiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Şahin, ellerinde toplam 200 bin ton ürün bulunduğu bilgisini paylaştı. Hem iç piyasaya hem dış piyasaya yetecek miktarda limona sahip olduklarını belirten Şahin, "Depolarda ve bahçelerde bolca limon var ve ihracatın yeniden başlatılması gerekiyor. Eğer ihracat yeniden başlamazsa çürüme ile karşı karşıyayız. Bu da çiftçilerimizi perişan hale getirir" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Şahin ise ilçede limonun dalında 4 liraya satıldığına dikkat çekerek, "Ürünlerin dalında bu kadar ucuzken marketlerde 12-15 liraya satıldığını duyuyoruz. Bunda çiftçinin bir kabahati yok. Buna Ticaret Bakanlığı'mızın çözüm bulması gerekiyor. Eğer limonda ihracat kapıları açılmazsa bunun yansıması, çiftçilerimize olacak" diye konuştu.

'LİMONLAR DALDA BEKLİYOR'

Limon üreticisi Mehmet Şahin de ihracattaki sıkıntılardan etkilendiklerini dile getirerek, "Şu anda hala limonlarımız dalda bekliyor. İlçemizde hasat devam ediyor ama eğer ihracat kapısı açılmazsa limon üreticisi gelecek yıla umutsuz girer. Limonlarımız satılmaz, elimizde kalırsa 1 yıllık emeğimiz heba olmuş olacak. İsteğimiz, kapıların yeniden açılması ve limonlarımızın sağlıklı bir şekilde tüketilmesidir" dedi.