Son Dakika Haberleri: Mersin Markette 'Tırnakçılık' Yapınca Yakalandı, '40 Senedir Yapıyorum' Dedi

Mersin Markette 'Tırnakçılık' Yapınca Yakalandı, '40 Senedir Yapıyorum' Dedi

29 dakika önce

Markette 'tırnakçılık' yapınca yakalandı, '40 senedir yapıyorum' dediMersin'de, 40 yıldır 'tırnakçılık' yöntemi ile dolandırıcılık yaptığını ve birçok kez yakalandığını itiraf eden Ahmet.K. (59) tutuklandı.

Markette 'tırnakçılık' yapınca yakalandı, '40 senedir yapıyorum' dedi

Mersin'de, 40 yıldır 'tırnakçılık' yöntemi ile dolandırıcılık yaptığını ve birçok kez yakalandığını itiraf eden Ahmet.K. (59) tutuklandı.

Üst üste 2 gün kent merkezindeki bir markete giren bir kişi, yaptığı alışverişin ardından işyeri sahibine gösterdiği 200 TL'yi hızlı bir şekilde cebine koyup, alışveriş tutarından arta kalan para üstünü de alıp marketten çıktı. Şüphelinin verdiği parayı alıp almadığından şüphelenen işyeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 'tırnakçılık' ismi verilen yöntemle dolandırıldığını anladı.

İşletme sahibinin başvurusu üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet K. adliyeye sevk edileceği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar ile dikkat çekti.

İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü vermiyorum kardeşim. Her yerde, günde 2-3 defa yapıyorum. 40 senedir yapıyorum kardeşim dedi. Şüpheli, 'Birgün yakalanacağınızı düşünmediniz mi sorusunu da, Her zaman yakalanıyorum kardeşim şeklinde yanıtladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:30 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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