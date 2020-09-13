MERSİN Maske kullanımına dikkat çekmek için uçtular - Son Dakika

Maske kullanımına dikkat çekmek için uçtular

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 20 sporcu, 'Maskeni tak uçmana bak' sloganlıyla 2 bin rakımda yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

İlçenin tanıtılması amacıyla başlatılan "Kıyılardan Dağlara, Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" kapsamında ilçeye bağlı 2 bin rakımlı Akpınar Yaylası'nda 'Maskeni tak uçuşuna bak' sloganıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi. Adana, Osmaniye, Karaman, Trabzon ve Rize'den gelerek etkinliğe katılan 20 sporcu, Toroslar'ın zirvesinden yamaç paraşütleriyle uçarak renkli görüntüler oluşturdu.

Projenin paydaşlarından, Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi yamaç paraşütçüsü Nazlı Atıcı, maske kullanımına dikkat çekmek için uçuş yaptıklarını bildirdi.