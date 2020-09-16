MERSİN Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyor - Son Dakika

MERSİN Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyor

Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyorMERSİN'in Mezitli ilçesinde, işletme bölümü mezunu Meltem Durul (30), 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokak süpürüyor.

Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyor

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, işletme bölümü mezunu Meltem Durul (30), 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokak süpürüyor. Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Meltem Durul da henüz öğrenciyken belediyenin yol süpürme kadrosunda boşluk olduğunu duyunca iş başvurusunda bulundu. İşe alınan Durul, ilk olarak yol süpürmeye başladı. Ardından da alınan yol süpürme aracını kullanmaya başladı. Hem okuyup hem çalışan 2 çocuk annesi Durul, "Başkanımızın biz kadınlara olan güveninin sonucunda 6 yıldır yol süpürme aracını kullanıyorum. Belediyemizin başlattığı bu uygulama başka belediyelere de örnek oldu. Şimdi başka belediyelerin de benzer uygulamalar yaptığını duydum, ilk olduğum için son derece mutluyum" dedi.

'KENDİMİ ŞANSLI SAYIYORUM'

Göreve başladığı dönemde sadece vatandaşların şaşkınlık ve hayranlık dolu bakışları altında işini yapmaya çalışan Durul, "Artık bana alıştırlar. Başkanımız Neşet Tarhan'ın sayesinde bu işte öncü olmaktan son derece mutluyum. Hiçbir zaman 'Neden böyle bir iş yapıyorum?' diye sormadım kendime" diye konuştu.

'ÖRNEK OLDU'

Kadınların el attığı her işte başarının geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "İş başvuruları arasında üniversiteli bir kadının süpürgeci olmak istediğini gördüğümüzde, kendisine güvenerek işe aldık. Meltem Durul arkadaşımız, gayretli çalışması ve azmiyle hem bizlerin elini güçlendirdi hem de kadınlar için iyi bir örnek olarak öncülük etmiş oldu. Şu an Mersin sokaklarında kadın çalışanlar görebiliyorsak bu Meltem arkadaşımızın aştığı yolun sayesindedir" dedi.

'HİZMETLERİMİZİ ARTIRIYORLAR'

Kadınların her işte başarılı olabileceğine inandığını belirten Başkan Tarhan, " Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünden yola çıkarak mutlu Mezitli'yi kadınlarla birlikte kurmaya çalışıyoruz. Hizmet üretirken kadınlarımızı ön planda tutuyor, çalışmalarımızı kadın odaklı olarak yoğunlaştırıyoruz. Ekibimizi de bu temel üzerine kurguladık. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın ve yöneticilerimizin yarısından fazlası kadınlardan oluşuyor. Sadece Meltem kardeşimiz değil diğer çalışma arkadaşlarımız da çok güzel işler yapmaktalar ve hizmet kalitemizi artırıyorlar" ifadelerini kullandı.

MERSİN Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyor

Sakarya Üniversitesi, Mezitli, Mersin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Meltem, 6 yıldır iş makinesiyle cadde ve sokakları süpürüyor - Son Dakika

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