Son Dakika Haberleri: Mersin Meltemler, Kızılçam Ağaçlarını Vuruyor

Mersin Meltemler, Kızılçam Ağaçlarını Vuruyor

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçeside meltemin vurduğu genç kızılçam ağaçları, yaklaşık 45 derecelik açı ile yere yatık olarak yetişiyor.

Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçeside meltemin vurduğu genç kızılçam ağaçları, yaklaşık 45 derecelik açı ile yere yatık olarak yetişiyor. Açık denizden gelen rüzgarlar, doğadaki gelişimi de etkiliyor. Orta Akdeniz'in birçok bölgesinde, denize dik yamaçlarda bulunan genç kızılçam ağaçları, gündüzleri denizden karaya doğru esen ve 'meltem' olarak bilinen hafif şiddetli rüzgarlar nedeni ile yaklaşık 45 derecelik açı ile yere yatık olarak yetişiyor. 'Pala oluşumu' adı verilen bu olay, iç kesimlere gidildikçe etkisini yitirirken, ağaçların yatık gelişimi genellikle Anamur Melleç Mahallesi ve Bozyazı Nagidos kıyısında görülüyor.

Gözlemlerini aktaran bölge sakinlerinden Cihan Ünal (22), Rüzgar ağaçları severcesine sürekli estiği için yere 45 derecelik bir açı ile yatırıyor. Akdeniz iklimi görülen yerlerde bu doğa olayı kendisini gösteriyor. Bu da ilginç bir görüntü oluşturuyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:59 Kaynak: DHA

Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Mersin, Güncel
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