Üye Girişi
Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı - Son Dakika

Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı

20.06.2021 10:05
Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan-Karacailyas Terfi istasyonunda yaptığı kapasite artışı çalışmasıyla Mersin'in 4 merkez ilçesini (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) besleyen su miktarını yüzde 10 artırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan- Karacailyas Terfi istasyonunda yaptığı kapasite artışı çalışmasıyla Mersin'in 4 merkez ilçesini ( Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) besleyen su miktarını yüzde 10 artırdı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçenin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Berdan-Karacailyas terfi istasyonunda Ø1400 ÖGBB ve Ø1200 CTP isale hatları arasına, Mersin su hatlarında bugüne kadarki en büyük çap olan Ø1600 kollektör montajı yapım işinin iki etaplık kısmını başarılı bir şekilde tamamladı. Montajı yapılan Ø1600'lük kollektöre otomatik vana montajı gerçekleştirilerek, mevcut SCADA sistemine bağlandı.

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'ye gelen içmesuyu miktarı arttı

Yapılan kapasite artışı çalışması sonucunda terfi istasyonundaki mevcut 2 adet 300 kW, 4 adet 355 kW motor-pompa ve 3 adet 1600 kW trafonun ömürleri uzatılarak, tüm sistemin enerji ve bakım-onarım maliyetleri düşürüldü. MESKİ'nin tamamladığı çalışmayla Mersin'in 4 merkez ilçesine gelen içmesuyu miktarında günlük ortalama 25 bin metreküpe kadar su arzında artış sağlandı.

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu zorlu pandemi günlerinde MESKİ Genel Müdürlüğü, herhangi bir içmesuyu kesintisi olmaksızın büyük özveri ve gayretle kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği çalışma sayesinde içmesuyu arzını artırdı.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 29: 43

Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı

Karacailyas, Akdeniz, Mezitli, Mersin, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi 10:19 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi 10:06 Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 09:54 Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı 09:46 Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş iddialarını cevapladı Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı 09:31 Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklandı
Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor 09:27 Mazbata bile beklenmeyecek! Burak Elmas, 21 Haziran'da Fatih Terim'i takımın başına getiriyor 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi 09:23 3 gün önce dondurulmuş tavuklar, düğüne katılan 30 kişiyi zehirlendi

Son Dakika Haberleri
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:11 İstanbul'daki atık su incelemesinde en çok kullanılan maddeler ortaya çıktı: Alkol, tütün ve esrar
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
09:48 Arazi sulama tartışmasında iki aile birbirine girdi: 2 ölü, 6 yaralı
09:47 Şaşkına düşüren olay! Eşini göremediği için çıktığı çatıdan kendi indi, nöbeti arkadaşına devretti
09:15 HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim
09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?
İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü         
10:40
Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü Lüks villada feci ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü         
10:30
Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var         
10:06
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı         
09:24
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?         
09:15
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 10:57:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement