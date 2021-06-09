Son dakika haber! MERSİN'DE YAŞA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 86 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN merkezli yurt dışı bağlantılı 18 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 31 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü Ş.K.?nin 16 Aralık 2019 tarihinde yaptığı ihbarla, 'TCK 220, 7258 SKM ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı. Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, uzun süredir teknik takiple sürdürdüğü operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkez olmak üzere, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 18 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulan 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 41 cep telefonu, 8 bilgisayar, 23 bin 635 TL para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 31 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

VATANDAŞLARA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Bu arada Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının belirlenmesi üzerine yöneticileri ve para trafiğinin takip edilmesi sonucu örgütün vatandaşlara ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı oluşturduğu da ortaya çıktı. 112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda kripto hesap açılışı hizmeti veren uygulamalarda hesap açarak, dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını kullanarak 125 milyon lira para trafiği gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan yasa dışı bahis organizasyonu, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı dijital para çevirdikleri de ortaya çıkarken çete lideri olan 3 kişinin de Ukrayna, Karadağ ve K.K.T.C'nde oldukları da belirlendi.