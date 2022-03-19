Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

19.03.2022 00:57
Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt adına Suriye'de faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelerek sivil yaşantılarını sürdüren bazı şüphelilerin, silahlı faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibatlı oldukları belirlendi.

Devam eden soruşturma kapsamında, PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9'u Mersin'de, biri Diyarbakır'da olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin desteği ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A., İ.E. adlı 6 şüpheli gözaltına alınırken, K.B., S.F., H.İ. ve A.N. isimli 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı bildirildi. - MERSİN

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Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Terörle Mücadele, Mersin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin merkezli 2 ilde PKK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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