Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

06.03.2021 01:05

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a silah ve mühimmat aktarımı yaparak lojistik destek sağladıkları belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a silah ve mühimmat aktarımı yaparak lojistik destek sağladıkları belirlenen Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada, DEAŞ silahlı terör örgütü adına, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde silah alım ve satım faaliyetlerini organize ederek örgüt üyelerine silah ve mühimmat aktarımı yapan Irak uyruklu 3 örgüt üyesinin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Mersin, Sakarya ve Gaziantep'e geldikleri belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, adresleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon ile terör örgütünün silah ve mühimmat işlerini organize eden hücreye büyük bir darbe vurulduğu ifade edilirken, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya, Gözaltı, Mersin, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karantina kurallarını ihlal edince tepki çeken Rita Ora, jürisi olduğu programdan kovuldu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar         
00:28
Eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı katil', saklandığı evde yakalandı Eski eşini öldüren 'kırmızı ayakkabılı katil', saklandığı evde yakalandı         
00:03
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı         
15:55
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı Vatandaşın kafasındaki soru işaretleri kalkacak! Faizsiz ev ve araç edindirme şirketleriyle ilgili yasa çıktı         
14:37
Espordan 12 milyon dolar kazanan Saahil Arora emekli oldu Espordan 12 milyon dolar kazanan Saahil Arora emekli oldu         
14:29
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada         
11:23
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor Bu köyde hala 'kara saban' kullanılıyor! Ekmek parasını iki öküzün sırtından kazanıyor         
09:34
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 02:27:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei