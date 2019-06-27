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Mersin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 30 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.
Mersin'in Toroslar, Yenişehir, Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçeleri ile Antalya ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Komando timlerinin de destek verdiği operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 zanlının da arandığı belirtildi.
Adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 40 kilogram esrar ve çok miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bu arada, yaklaşık 7 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin, daha önceden yakalanıp tutuklandığı da öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Gülnar, Uyuşturucu Ticareti, Mersin, Güncel
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