Son Dakika Haberleri: Mersin Merkezli 3 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mersin Merkezli 3 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

1 saat önce

Mersin, Adana ve Hatay'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı, zanlıların ve yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı alındı.

Mersin Merkezli 3 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu, System.String[]
Mersin, Adana ve Hatay'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 24 şüpheli yakalandı, zanlıların ve yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Mersin, Adana ve Hatay'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahse yer ve imkan sağladığı öne sürülen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 19 bilgisayar, 27 cep telefonu, 2 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin ve yakınlarının 7 milyon 350 bin lira değerindeki 9 daire, 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına ilişkin de tedbir kararı alındı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu arada, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 90 kişiye ise 5 ile 20 bin lira arasında değişen para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Hatay, Mersin, Güncel
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