Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu
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Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu

6 saat önce

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde yasadışı bahis operasyonu, System.String[]

Mersin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Şırnak ve Muğla'da eş zamanlı 'yasa dışı bahis' operasyonu düzenledi. Operasyonda Ö.D., M.G., E.G., İ.B. ile O.C.Y. yakalandı. Şüphelilerden birinin havalimanında yakalandığı öğrenildi. Şahısların yapılan aramalarında 6 cep telefonu ile 1 adet harddisk ele geçirildi. Ekipler, hakkında arama kararı bulunan O.P.'yi ise aramayı sürdürüyor.


Emniyetteki ifadesinin ardından 1 şahıs serbest bırakılırken, diğer 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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