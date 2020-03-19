Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu

6 saat önce

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otomatik yakıt alım hizmeti sunan bir şirketin sistemine girilerek iki günde 245 bin liralık yakıt alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, şirketin yönetim paneline yetkisiz erişim sağlayarak başkalarına ait araç plakaları üzerine taşıtmatik aldıklarını belirledi.

Taşıtmatiklerin limitlerini arttırarak 2 günde 245 bin liralık akaryakıt aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin, Gaziantep, Adana ve Van'da düzenlenen operasyonda 19 zanlı yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda cep telefonu, sim kart, harici bellek ve bir ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin, 4'ü ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:23 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı         
16:11
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı         
10:25
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:01:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin merkezli 4 ilde akaryakıt dolandırıcılığı operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]