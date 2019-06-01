Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
1 saat önce
Terör örgütü DEAŞ'a karşı Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Terör örgütü DEAŞ'a karşı Mersin
merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışmalarda, örgütün kırsal alanda faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine hareke geçen polis ekipleri, Bursa
, Yalova
, Ankara
ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalar da dijital malzemeler ve örgüt dökümanları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğüne götürülürken, ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
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