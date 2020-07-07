Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yaşayan G.K.'nın, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu yöntemiyle 175 bin TL dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

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Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları bankamatikten görüntülerini titizlikle inceleyen siber polisi, şüphelilerin sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddia kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan fotomontajla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün sözde müşteri temsilcisi olan 2 kadın ile birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponları ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusu sürerken, firari 4 kişinin aranmasına devam ediliyor.


Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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