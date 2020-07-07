Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli 4 ilde sahte bahis operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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