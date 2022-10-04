Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı

04.10.2022 10:24
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirdikleri iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirdikleri iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, bahisten elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden İngiltere'ye transfer ettikleri öne sürülen şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Mersin, İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de 23 adrese düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalandı.

İkametlerde bulunan dijital malzemeler incelemeye alındı.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı - Son Dakika
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