Mersin merkezli 5 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesi ile Balıkesir'in Kepsut, Malatya'nın Battalgazi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Antalya'nın Kepez ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda E.Ş, A.A, M.A, L.F, M.A, S.K, N.C, M.B. ve Ş.B. gözaltına alındı.

Zanlılara ait çeşitli adreslerde yapılan aramada 44 kredi kartı, iki pos cihazı, birer el bombası, av tüfeği, tabanca, uçaksavar fişeği ile 2 gaz maskesi ve çok sayıda 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.