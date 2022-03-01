Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI

01.03.2022 11:08

Son dakika habere göre MERSİN merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

MERSİN merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 33 kişi tespit edildi. Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI
Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI
Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI
Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 28 GÖZALTI - Son Dakika
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