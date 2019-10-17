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Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

1 saat önce

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltıMERSİN - Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve himmet topladıkları iddiasıyla 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve himmet topladıkları iddiasıyla 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 7 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması silahlı terör örgütü şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar kapsamında, terör örgütünün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde istihbarat bilgileri elde edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, aralarında il ablası, il abisi, abi yardımcısı ve il finansçısı diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheli hakkında operasyon yapıldı. Operasyonda, Mersin'de ikamet eden 40 şüpheli, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da ikamet eden 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları halen devam ediyor.

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı

Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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