Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı
Son Dakika Güncel Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı

2 saat önce

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 49 gözaltı, System.String[]

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY şüphelilerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği ve himmet topladığı yönünde bilgiler edinildi.

49 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Mersin, İstanbul, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya'da aralarında örgütün "il ablası, abisi ve il finansçısı" diye tabir edilen kişilerin de bulunduğu 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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