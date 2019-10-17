Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika Güncel Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

9 dakika önce

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı., System.String[]

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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