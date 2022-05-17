Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

17.05.2022 13:01

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü adına temin ettikleri parayı örgütsel faaliyetlerde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarına yardım yapılması amacıyla PKK'nın yapılanmasının bulunduğu ülkelere para transferi yaptıkları belirlendi. Zanlıların ayrıca, uluslararası kuruluşların "riskli" kabul ettiği ülkelere de yüksek hacimli para gönderdikleri ve örgüte finansman sağladıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yapılan inceleme sonucu kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Mersin, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

Mersin'e getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin merkezli 6 ilde PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement