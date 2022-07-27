Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

27.07.2022 07:51
Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı.

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanmasına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda adreslerdeki aramalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız'
Kaynak: AA

Göçmen, Mersin, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
07:33 Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
00:55 Vatandaşa "En çok beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi! İşte sonuçlar
00:20 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna cevap: Böyle bir niyetim yok, benim sorumluluklarım var
00:12 Dün motorine bugün benzine indirim geldi! Fiyatı 50 kuruş geriledi
00:00 İngiliz ekibi Hull City, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı!
23:39 Gazeteci Ahmet Hakan fena yakalandı! Fark eder etmez beğenisini geri çekti
23:31 DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!
23:25 Tecrübeli forvet Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Futbola başladığı Club Nacional'da top koşturacak
22:58 Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü! 16 yaşındaki genç kaçarken yakalandı
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 07:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement