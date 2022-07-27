Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı - Son Dakika
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Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı

27.07.2022 12:21
Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ilginç bir an yaşandı.

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ilginç bir an yaşandı. Polislerin evine geldiği gören şüphelilerden biri evinde bulunan uyuşturucu ile hassas teraziyi balkondan bahçeye atarken, polisin dikkati şahsı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir, Muğla ve Uşak'ta 15 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 şahıs gözaltına alınırken, bir adreste ilginç bir an yaşandı. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesinde oturan Y.A. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, balkondan bahçeye bir şeyler atıldığını fark etti. Önce eve girip arama yapan ekipler, şahsı gözaltına alırken, bahçeye atılanın uyuşturucu madde olduğunu tespit edince Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bahçede ve evde narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle arama yapan ekipler, 200 gram takoz esrar, captagon uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

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MERSİN'DE GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA 10 GÖZALTI MERSİN'DE GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA 10 GÖZALTI Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu'nda 10 gözaltı Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik 'Umut Tacirleri Operasyonu'nda 10 gözaltı
Kaynak: İHA

Mersin, Göçmen, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisi gördü, uyuşturucuyu balkondan bahçeye attı - Son Dakika
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