Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı

01.08.2022 11:48
Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 27 Temmuz'da Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'ta 15 zanlıyı yakalamaya yönelik "Umut Tacirleri" adlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlenmiş, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlının yakalanması için 27 Temmuz'da Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere düzenlenen "Umut Tacirleri" adlı operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Göçmen, Mersin, Uşak, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli 'Umut Tacirleri Operasyonu'nda yakalanan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi! Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı
10:25 Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 11:48:19. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement