Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

04.11.2020 23:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan E.Y, sosyal medyada tanıştığı kişilerin, ikramiye kazanmış gibi gösterilen sahte bahis kuponuyla kendisini dolandırdığını ileri sürerek şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medyadaki faaliyetlerini 10 ay boyunca takip etti.

Fotoğraf işleme programları aracılığıyla yaptıkları sahte kuponları, belirli ücret karşılığında sattıkları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen 52 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin'in yanı sıra İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve yüklü miktarda para bulundu.

Polis, şüphelilerin banka hesaplarındaki incelemede orantısız para transferi gerçekleştirildiğini de tespit etti. Soruşturmada ayrıca, sahte kuponlardan kazanıldığı iddia edilen parayı talep eden kişilerden "vergi" gibi bahanelerle yeniden ücret ödenmesi istendiği, dolandırıldıklarını anladıktan sonra iletişimi kesmek isteyen bu kişilerin zanlılar tarafından bir avukatın kimlik kartı kullanılarak tehdit de edildiği belirlendi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı
Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, Mersin, Bahis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 7 ilde sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı - Son Dakika


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