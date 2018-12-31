Mersin Merkezli 7 İlde Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin
merkezli 7 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sentetik uyuşturucu hapları makineler içerisinde gizleyerek Orta Doğu
ülkelerine gönderen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Mersin merkezli Adana
, Adıyaman
, Antalya
, Hatay
, Konya
ve İstanbul
'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan, Mersin'de suç örgütüne yönelik son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 220 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:59 Kaynak: AA
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