Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

20.05.2022 08:27

Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı "Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı Mersin merkezli 8 ilde...

Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

"Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu personellerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet alan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 40 adres, 56 şüpheli belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Yaklaşık 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adresler de aramalar yapıldı.

Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı

YORUMLAR
500
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI ÇANAKKALE MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 40 GÖZALTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika
08:47 Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti
08:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "SADAT" açıklaması: Kamp fotoğraflarını gördüm
08:26 Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı
08:16 20 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:15 Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası
08:11 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu dolandırıcılıktan gözaltına alındı
08:09 Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon
08:07 20 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:57 Rihanna gizlice doğum yaptı, bir oğlu oldu!
07:52 20 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 08:55:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 56 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement