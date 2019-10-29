Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 8 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama
Son Dakika Güncel Mersin merkezli 8 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama

1 saat önce

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve örgüt için para toplandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 14'ü tutuklandı.

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 14 tutuklama, System.String[]

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda, yeniden yapılanma çalışmalarına giriştikleri ve örgüt için para toplandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 53 kişiden 14'ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün Silifke ilçesinde yeniden yapılanma içine girdiği ve örgüt için para topladığının istihbarat bilgileri elde edildi. Bunun üzerine 5 ay boyunca örgütün yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yürüten ekipler, şahısları tek tek belirledi.

Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, aralarında 'ilçe abisi', 'ilçe finansçısı', 'bölgeciler' ve 'terör örgütünün toplantılarına katılıp maddi yardım sağlayan' 53 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, şahısların tamamı gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanırken, 10'u savcılıktan, 29'u ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Koray Ünlü/İHA)

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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