Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2006-2015 yıllarında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen 10 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kapatılan Bank Asya'da hesap arttırımları yaptıkları da tespit edilen şüpheliler için Mersin'in yanı sıra Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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