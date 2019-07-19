Mersin merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:39 Kaynak: AA
merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2006-2015 yıllarında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı belirlenen 10 kadın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Kapatılan Bank Asya
'da hesap arttırımları yaptıkları da tespit edilen şüpheliler için Mersin'in yanı sıra Adana
, Kayseri
, Denizli
, Şanlıurfa
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Yozgat
'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
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