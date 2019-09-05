Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli 8 ildeki "sahte bahis kuponu" operasyonu
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Mersin merkezli 8 ildeki "sahte bahis kuponu" operasyonu

33 dakika önce

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi tutuklandı.

Mersin merkezli 8 ildeki

Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 14 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte bahis kuponlarıyla sosyal medyada dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 46'ya yükseldi.


Şüphelilerden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada 13 kişinin daha arandığı öğrenildi.


600 bin lirayı bulan dolandırıcılık


Mersin, İstanbul, İzmir, Adana, Artvin, Samsun, Batman ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı.


Fotoğraf programlarıyla düzenlenen sahte kuponları ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaştığı iddia edilen zanlıların, 24 ilde 109 kişiyi yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı belirlenmişti.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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