Mersin merkezli DEAŞ operasyonu
56 dakika önce
Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:59 Kaynak: AA
merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Mersin'in Anamur
ve Tarsus
ilçelerinin yanı sıra Bursa
ve Yalova
'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda dijital malzemeler ile silah dürbünü ele geçirildi.
Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar
Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu
İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun
THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı