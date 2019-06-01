Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Mersin merkezli DEAŞ operasyonu

56 dakika önce

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Mersin merkezli DEAŞ operasyonu, System.String[]
Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kırsal alanda faaliyet yürütmeye çalıştıkları ve eylem arayışında oldukları iddia edilen örgüt üyelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Mersin'in Anamur ve Tarsus ilçelerinin yanı sıra Bursa ve Yalova'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, biri kadın 18 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda dijital malzemeler ile silah dürbünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:59 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu İncirlik'teki ABD'li askerlere Ramazan Bayramı uyarısı: İyi bayramlar dileğinde bulunun THY, bilet iade ve değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]