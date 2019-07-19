Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı
2 saat önce
MERSİN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
MERSİN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana
, Kayseri
, Denizli
, Şanlıurfa
, Gaziantep
, Kırıkkale
ve Yozgat
'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bank Asya
'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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