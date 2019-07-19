Son Dakika Haberleri: Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı
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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı

2 saat önce

MERSİN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 10 kadına gözaltı, System.String[]
MERSİN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı.
Şüphelilerin, 2006- 2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde serrehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bank Asya'da hesap artırımı yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
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