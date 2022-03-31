Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

31.03.2022 08:35

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.

Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

YORUMLAR
500
Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:28 İklim Elçisi seçilen Beren Saat: Kadınlar korkmuş, gençler hayalsizleşmiş
09:13 Ukrayna'da bir sokak sanatçısı "Bayraktar" şarkısını söyledi! Ukrayna halkı eşlik etti
09:12 The Guardian: Erdoğan, Zelenski ile Putin'i buluşturursa, dönüşü muhteşem olur
09:03 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Derin, her şeyi Volkan'a itiraf etti
08:57 Fenerbahçe'nin yeni Güney Korelisi Jin-ho Jo, antrenman şovuyla İsmail Kartal'ın gönlünü çeldi
08:56 Komşusunu ve karısını öldürdükten sonra intihar etmişti! Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
08:53 Area'dan yeni araştırma: Cumhur eriyor! Seçmenden Tansu Çiller'e vize yok! Kararsızlar yüzde 20'ye dayandı
08:38 Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı
22:50 Hollanda'da çifte cinayet: Haber sitesi sahibi bir Türk ve kardeşi katledildi
08:24 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 31 Mart güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 09:36:26. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement