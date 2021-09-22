Mersin merkezli torbacı operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli torbacı operasyonu: 8 gözaltı

Mersin merkezli torbacı operasyonu: 8 gözaltı Mersin polisinin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli torbacı operasyonu: 8 gözaltı MERSİN - Mersin polisinin, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda şahısların yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Mersin merkezli, Erdemli ve Şırnak'ta özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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