Mersin Merkezli Operasyonda 3 Milyon 670 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi
35 dakika önce
MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi.
MERSİN merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 670 bin captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 9 kişinin arandığı bildirildi. Mersin
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman
, Antalya
'nın Alanya
ilçesi, Ankara
, Hatay
, İstanbul
ve Adana
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 milyon 670 bin captagon hap ve 250 gram esrar ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 9 kişinin de arandığı bildirildi. - Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:39 Kaynak: DHA
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