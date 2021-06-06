Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 96 şüpheliden 21'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin merkezli 14 ilde, kurdukları paravan şirketlerle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 96 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan gözaltı kararı verilen 110 şüpheliye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Haziran'da başlatılan operasyonda 17 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 96'ya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 43'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 53'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Usulsüz şekilde yardım ödemeleri aldıkları tespit edilmişti

Çok sayıda ilde faaliyet yürüten suç örgütü şüphelilerinin, paravan şirketlerle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ve İŞKUR'dan usulsüz şekilde yardım ödemeleri aldıkları, "naylon fatura" düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyonlar istedikleri, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri ortaya çıkarılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında kamu ve banka çalışanlarının da olduğu 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, polis ekiplerinin 1 Haziran'da Mersin, Adana, Antalya, Aksaray, Diyarbakır, İstanbul, Hatay, Bursa, Kayseri, Muğla, İzmir, Malatya, Eskişehir ve Van'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 79'u yakalanmıştı.

Çalışmada suç örgütünün, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 664 bin 223 lira zarara uğrattıkları, zararın geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 150 milyon lirayı bulduğu belirlenmişti.