Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

18.03.2022 10:26

MERSİN merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

MERSİN merkezli 2 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından PKK/KCK mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'den sonra kente gelerek, silahlı faaliyete devam eden örgüt mensupları ile irtibatları olduğu değerlendirilenler tespit edildi. Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici sosyal medya paylaşımları da yaptığı saptanan Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A. ve İ.E. gözaltına alındı. K.B., S.F., H.İ. ve A.N.'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

-


Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLAR
500
Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi Mersin'de 2,5 ayda 142 bin 674 araç ve sürücü denetlendi Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin merkezli PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement