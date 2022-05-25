Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

25.05.2022 10:58
Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs'ta Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B, bir sağlık kuruluşunda görevli memur B.Y. ile H.Y.K, H.Ç, M.G.A, S.B, K.U, R.V, S.V. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli aranıyor.

Kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarılmıştı

Polis, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, zanlıların, rahatsızlıkları bulunan kişileri kendileri adına hastanelerde muayene ettirip sahte rapor düzenlettirdikleri, tahlillerde de başkalarının örneklerini kullandıkları ve aldıkları sahte "engelli raporu" gibi belgelerle kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarılmıştı.

Kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik 20 Mayıs'ta Mersin merkezli 8 ilde operasyon başlatılmış, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 9 Kişi Yakalandı İzmir'de Çeşitli Suçlardan Aranan 9 Kişi Yakalandı
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Dolandırıcılık, Rüşvet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:37:52. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement