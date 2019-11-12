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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu 5 gözaltı
6 saat önce
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu 5 gözaltıMersin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu 5 gözaltı
Mersin merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 cep telefonu ve 1 hard disk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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