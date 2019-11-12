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Son Dakika Güncel Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

8 saat önce

MERSİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

MERSİN merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mersin, Muğla ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde yasa dışı bahis oynandığı saptanan adreslere operasyon düzenlendi.Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 6 adet cep telefonu ve bir adet harddisk ele geçirildi. Mersin'de sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
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