Son Dakika Haberleri: Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonuna 114 Gözaltı

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonuna 114 Gözaltı

1 saat önce

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alındı.

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonuna 114 Gözaltı, System.String[]
Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 114 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 24 kişi ile yakınlarının toplam 7 milyon 350 bin TL'lik mal varlığına tedbiren el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip edilen yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Mersin, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 24 şüpheliyi 'yasa dışı bahise yer ve imkan sağlamak', 90 kişiyi de 'yasa dışı bahis oynamak' suçundan gözaltına aldı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi. 

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 19 bilgisayar, 27 cep telefonu, 2 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 bin TL para ele geçirildi. Bahis oynattığı öne sürülen 24 şüpheli ile yakınlarının toplam 7 milyon 350 bin TL değerindeki 9 lüks daire, 17 motorlu taşıt ve banka hesaplarına tedbiren el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yasa dışı bahis oynayanlara 5 bin ila 20 bin TL arasında para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının emniyetten çıkması (Drone görüntüsü)

Termal kamera görüntüsü

Polis araçlarının geçişi

Zanlıların emniyetten çıkarılması ve adliyeye sevk edilmesi 

SÜRE: 02'20"     BOYUT: 249 MB

Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

Mersin, Güncel
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