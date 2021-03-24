MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde bertaraf ediyor. Mart 2020'den bu yana 2 milyon 852 ton atığı bertaraf eden Büyükşehir, bu sayede hem çevreyi hem de bulaş riskini en aza indirerek sağlık çalışanlarını ve vatandaşları koruyor.

Tıbbi atık yönetiminin insan sağlığı açısından büyük önem kazandığı salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkları toplayarak bertaraf ediyor. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilerek bertarafı hizmeti, Büyükşehir Belediyesi adına İnte A.Ş. tarafından yürütülüyor.

782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla toplanan tıbbi atıklar, en kısa sürede Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getirilerek önce sterilize, ardından bertaraf ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de geçerli olan son teknoloji makine ekipmanlar ile işleme tabii tutulan atıklar, 155 derecede 4.2 bar basınçla sterilize ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, uhdesinde bulunan şirket aracılığıyla koronavirüs salgını başladığı andan itibaren 2 milyon 852 ton 651 kilo tıbbi atığın toplanma, taşınma, sterilize ve bertaraf işlemini sağladı. Büyükşehir, bu işlemle tıbbi atıkların çöp olmasının ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiyor. Ayrıca tıbbi atıklardan dolayı oluşabilecek riskler de en aza indirilerek hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar korunuyor.

Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 6 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor.

Aralık 2015'te Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin En Çevreci Tesis ödülüne layık görülen ilk ve tek tıbbi atık tesisi olan Büyükşehir'in Sterilizasyon Tesisi, pandemi sürecinde alınan ekstra önlemler ve çalışma rutininde yapılan düzenlemelerle hizmette aksaklık yaşanmadan tıbbi atıkları topluyor.

Tesiste alınan ekstra önlemlerin ilki, atıkların bulaş riskine neden olacak ortamlardan hızla uzaklaştırılması için günlük sefer sayısının iki katına çıkarılması oldu. Ayrıca sürecin daha hızlı ve sorunsuz işleyebilmesi için saha ekibi, yeni personel ile güçlendirildi. Bu süreçte personelin ve ailelerinin sağlığı da düşünülerek ekiplerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Ekiplerin, karşılaşmayacak ve temas sağlamayacak şekilde ayrı saatlerde tesise giriş çıkışları sağlanıyor.

Tesiste çalışan personel çalışma şartlarına uygun olarak özel koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve maske kullanıyor. Pandemi süreci ile birlikte personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar daha da seçici ve farklı malzeme ile ekstra korumalı kıyafetlerden kullanılıyor. Her personelin tesis içerisinde kendine ait banyosu bulunuyor. Ayrıca atık kıyafetlerin tamamı burada steril hale getiriliyor ve gerekli hijyen tedbirleri alınıyor. Ekipler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi doktoru ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından her salı ekstra sağlık ve güvenlik kontrolünden geçiyor.

Tıbbi atıkların bertaraf sürecini anlatan İN-TE A.Ş Bölge Müdürü Koray Güç, tıbbi atıkların çok riskli bir atık grubunda yer aldığı için pandemi ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini ve insanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü ve farkındalığın arttığını söyledi. Güç, Pandemi sürecinde atık miktarı azalmış olsa da sağlık kuruluşlarında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, atığa teması en aza indirmek için atık toplama sefer sayısındaki performansımızı artırdık. Mersin'in il sınırlarının en uç iki noktası arasında yer alan yaklaşık 750 sağlık kuruluşundan, tıbbi atıkları düzenli aralıklarla alarak sterilizasyonunu yapıyoruz ve bertaraf ediyoruz. Steril olmuş tıbbi atık evsel atık haline geliyor. Daha sonra Katı Atık Düzenli Depolama sahasında nihai bertarafa gönderiyoruz dedi.