MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti - Son Dakika

MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti

24.03.2021 11:19

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf ettiMERSİN Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda yer alan Tıbbi...

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınında bertarafı daha da önem kazanan tıbbi atıkları Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda yer alan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde bertaraf ediyor. Mart 2020'den bu yana 2 milyon 852 ton atığı bertaraf eden Büyükşehir, bu sayede hem çevreyi hem de bulaş riskini en aza indirerek sağlık çalışanlarını ve vatandaşları koruyor.

Tıbbi atık yönetiminin insan sağlığı açısından büyük önem kazandığı salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıkları toplayarak bertaraf ediyor. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilize edilerek bertarafı hizmeti, Büyükşehir Belediyesi adına İnte A.Ş. tarafından yürütülüyor.

782 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla toplanan tıbbi atıklar, en kısa sürede Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'ne getirilerek önce sterilize, ardından bertaraf ediliyor. Dünyada ve Türkiye'de geçerli olan son teknoloji makine ekipmanlar ile işleme tabii tutulan atıklar, 155 derecede 4.2 bar basınçla sterilize ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, uhdesinde bulunan şirket aracılığıyla koronavirüs salgını başladığı andan itibaren 2 milyon 852 ton 651 kilo tıbbi atığın toplanma, taşınma, sterilize ve bertaraf işlemini sağladı. Büyükşehir, bu işlemle tıbbi atıkların çöp olmasının ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiyor. Ayrıca tıbbi atıklardan dolayı oluşabilecek riskler de en aza indirilerek hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar korunuyor.

Tıbbi atıkları toplayan araçlar her tur sonunda steril hale getiriliyor, tesis işletme ve ofis kısımları da günlük 2 defa sterilizasyon işlemine tabi tutularak dezenfekte ediliyor. Koronavirüs süreci başladığı tarihten bu yana 3 tıbbi atık aracı günde 6 kez tıbbi atık toplamak için yola çıkıyor.

Aralık 2015'te Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin En Çevreci Tesis ödülüne layık görülen ilk ve tek tıbbi atık tesisi olan Büyükşehir'in Sterilizasyon Tesisi, pandemi sürecinde alınan ekstra önlemler ve çalışma rutininde yapılan düzenlemelerle hizmette aksaklık yaşanmadan tıbbi atıkları topluyor.

Tesiste alınan ekstra önlemlerin ilki, atıkların bulaş riskine neden olacak ortamlardan hızla uzaklaştırılması için günlük sefer sayısının iki katına çıkarılması oldu. Ayrıca sürecin daha hızlı ve sorunsuz işleyebilmesi için saha ekibi, yeni personel ile güçlendirildi. Bu süreçte personelin ve ailelerinin sağlığı da düşünülerek ekiplerin çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Ekiplerin, karşılaşmayacak ve temas sağlamayacak şekilde ayrı saatlerde tesise giriş çıkışları sağlanıyor.

Tesiste çalışan personel çalışma şartlarına uygun olarak özel koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük ve maske kullanıyor. Pandemi süreci ile birlikte personel için riski en aza indirmek adına kişisel koruyucu malzeme ve ekipmanlar daha da seçici ve farklı malzeme ile ekstra korumalı kıyafetlerden kullanılıyor. Her personelin tesis içerisinde kendine ait banyosu bulunuyor. Ayrıca atık kıyafetlerin tamamı burada steril hale getiriliyor ve gerekli hijyen tedbirleri alınıyor. Ekipler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi doktoru ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı tarafından her salı ekstra sağlık ve güvenlik kontrolünden geçiyor.

Tıbbi atıkların bertaraf sürecini anlatan İN-TE A.Ş Bölge Müdürü Koray Güç, tıbbi atıkların çok riskli bir atık grubunda yer aldığı için pandemi ile birlikte daha fazla önem arz ettiğini ve insanların tıbbi atıklar konusundaki riskleri daha net gördüğünü ve farkındalığın arttığını söyledi. Güç, Pandemi sürecinde atık miktarı azalmış olsa da sağlık kuruluşlarında oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, atığa teması en aza indirmek için atık toplama sefer sayısındaki performansımızı artırdık. Mersin'in il sınırlarının en uç iki noktası arasında yer alan yaklaşık 750 sağlık kuruluşundan, tıbbi atıkları düzenli aralıklarla alarak sterilizasyonunu yapıyoruz ve bertaraf ediyoruz. Steril olmuş tıbbi atık evsel atık haline geliyor. Daha sonra Katı Atık Düzenli Depolama sahasında nihai bertarafa gönderiyoruz dedi.

MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti
MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti
MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti
MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı         
11:57
"Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında         
11:53
Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi         
11:35
Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı         
11:08
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 13:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MERSİN Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon 852 ton tıbbi atığı bertaraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei