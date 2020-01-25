Mersin mersin büyükşehir'den elazığ'a yardım - Son Dakika

Mersin Büyükşehir'den Elazığ'a yardım

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, Elazığ'a yardım kolileri gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecek paketlerinin yanı sıra mobil mutfak aracı, deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Depremin yaşandığı geceyi izleyen saatlerde Elazığ'a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin ise bölgede 2 yaralı vatandaşı enkazdan kurtardığı bildirildi.

Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mobil mutfak aracını da bölgeye sevk ederek, deprem mağduru vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına el uzattı. 3'ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.