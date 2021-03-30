MERSİN Mersin'de 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı - Son Dakika

Mersin'de 'kırmızı çizgi' uygulaması başladı

MERSİN'de sürücülerin yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında kent genelinde yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi. Yaya geçitlerindeki 'kırmızı çizgi' uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırıldı. Ekipleri sürücülerin yayalara öncelik vermesi için sık sık bilgilendirme yaptı.

Vali Ali İhsan Su da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın Projesi' kapsamında yaya yoluna kırmızı çizgi çekti. Sürücülere uyarılarda bulanan Vali Su, Yayaların güvenliği bizim kırmızı çizgimiz. Sürücülerimiz özellikle okul önlerinde ve yine trafik ışığı olmayan yaya geçitlerine yaklaşırken hızını azaltmasını ve yayalara öncelik vermesini arzu ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda yayalarla ilgili olarak ölümlü trafik kazalarında yüzde 17, yaralamalı trafik kazalarında yüzde 32 oranında azalma meydana geldi. Yapacağız çalışmalarla birlikte ölümlü ve yaralamalı kazalarda azalma meydana gelecek. Kurallara uyan sürücülere ve yayalara teşekkür ediyorum dedi.