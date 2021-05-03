Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor - Son Dakika

Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor

03.05.2021 14:25

MERSİN'in Erdemli ilçesinde gemi mühendisi Celal Çay, mesleğini bırakarak kimyager eşi Gökçe Çay ile birlikte Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda Dünya Arıcılık Örgütü tarafından tescillenen dünyanın en iyi balını üretiyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde gemi mühendisi Celal Çay, mesleğini bırakarak kimyager eşi Gökçe Çay ile birlikte Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda Dünya Arıcılık Örgütü tarafından tescillenen dünyanın en iyi balını üretiyor. Celal Çay, eşiyle birlikte 2 bin 500 rakıma kadar çıkardığı kovanlardan yılın 12 ayının neredeyse tamamından bal sağımı yapıyor.

Gemi Mühendisi Celal Çay, yaklaşık 14 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra işi bıraktı, kimyager eşi Gökçe Çay ile birlikte memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşti. Nesiller boyu, dededen kalma, arıcılık mesleğine yönelen Çay çifti, hikayeleriyle görenlere umut oldu. Torosların zirvesinde, Eğriçayır Yaylası'nda ürettikleri balla, Dünya Arıcılık Örgütü (APİMONDİA) tarafından düzenlenen yarışmada 'Dünyanın en iyi balı' ödülünü alan Çay çifti, çıktıkları yolda mesleğe farklı bir bakış açısı getiriyor.

'GEMİLERİ YAKTIM'İstanbul'dan Mersin'e uzanan yolculuğu anlatan Celal Çay, "Gemileri yaktım. Normalde İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Mühendisliği mezunuyum. 2003 mezunuyum. Yaklaşık 14 yıl sektörde çalıştıktan sonra gemileri yakıp aile mesleğine döndüm. Çünkü o İstanbul'un zorlu yaşam koşulları, trafiği stresinden sonra aile mesleğimiz olan arıcılıkta doğada çok, daha rahat çalışıyoruz. Doğanın önemini anladım İstanbul'daki bu kalabalığı stresli ortamı görünce aile mesleğime döndüm. Arıyı çok seviyorum. Aynı zamanda mezun olduğum üniversitenin sembolü de arıydı. Çocukluğumda kovanların arasında büyüdüm. Okuduğum üniversitenin logosu arı olunca dedim 'bu arılar benim peşimi bırakmayacak'. Tekrar arılara döndüm. Şu anda çok severek yapıyorum. Para kazanmanın üzerinde çok güzel narin hayvanlar. Onlarla çalışmayı çok seviyorum" dedi.'2 BİN 500 RAKIMDA ÜRETİM'Çıktığı yolda en büyük destekçisinin eşinin olduğunu ifade eden Celal Çay, şunları söyledi: "Aslında bizde arıcılık çok eski. Yazılı kaynaklar olmadığı için bilemiyoruz ne zaman başlandığını. Yörük bir aileyiz. Hayvancılıktan başka yaptığımız bir iş yok bizim aile olarak. Babam dedesinden öğreniyor. Dedesi de onun dedesinden öğreniyor bu mesleği. Arıcılık tek yaptıkları meslek değil. Keçi, koyun gibi küçükbaş hayvancılık da yapılıyor. Arıcılık da bunun içerisinde yapılan mesleklerden bir tanesi. Yazın 2 bin 500 rakımına çıkarıyorlar kovanlarını deveyle. Güz geldiğinde ise Erdemli sahiline indiriyorlar, kışlıyorlar. Bu yolculuk 300 senedir devam ediyor. Bugün hala, belki kamyonlarla taşıyoruz arılarımızı ama 300 yıldır dedelerimizin taşıdığı gibi kovanlarımızı baharın gelmesiyle, Torosların eteklerinden sıfır rakımından, baharla birlikte yer yer önce 500 rakıma, sonra bin rakıma ve en sonda 2 bin 500 rakıma kadar kovanlarımızı taşıyarak buralarda arıcılık yapıyoruz. Mersin Torosları arıcılık için çok uygun bir bölge. Önce sahilde nisan ayında sandal balı sağıyoruz. Sonra kovanlarımızı daha yukarıya çıkarıyoruz. 1500 bir sağım yapıyoruz. Sonra, temmuz, ağustos gibi Eğriçayır Yaylası'nda, yine bir sağım yapıyoruz. Güz gelip eylül ayı geldiğinde ise bu kez yolculuğumuz ters yönde başlıyor. En son kasım, aralık ayında keçi boynuzu sağarak sezonu kapatıyoruz. Toroslara neredeyse 12 ay arılarımız aktif."'PANDEMİ ARI ÜRÜNLERİNE TALEBİ ARTTIRDI'Ürünlerini aracısız olarak e-ticaret üzerinden vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Çay, pandemi sürecinden arı ürünlerine olan talebin yüzde 300 arttığını kaydederek, şöyle konuştu: "Geçen yıla göre yüzde 300 ile yüzde 400 arası talep artışı oldu ürünlerimize. Ben aslında bir çiftçi çocuğu olarak, çok ticaret yapan bir aileden gelmediğim için üretim tarafını yapıyoruz. Ticaret tarafında aile tecrübemiz yoktu açıkçası. Yine İstanbul'da doğmuş büyümüş kimyager olan eşimin, bu noktada çok büyük desteğini gördüm. Kendisi İstanbul'da doğmuş büyümüş ticaret yapan bir aileden geliyordu. Bizim üretim tecrübemiz eşimin ticari tecrübesi ile bir araya gelince ortaya çok iyi bir sonuç çıktı. Mesleğimizi çok seviyoruz, arıcılığı, balcılığı. Ben bu mesleği yaparken eşimin çok büyük desteğini gördüm. Neticede gıda üretiyoruz. İşin içerisinde kadın olduğu zaman, kadın titizliği ve kadının detayı görmesi olduğu zaman çok daha başarılı oluyor bu iş. Eşime de buradan çok teşekkür ediyorum."'GEMİ MÜHENDİSİ İLE KİMYAGER EŞİ ARICILIK YAPIYOR' Gökçe Çay da bu yolda eşine tam destek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Benim alanım lisans mezunu kimyagerlik. Eşimle birlikte arıcılıkla tanıştım. Balı sadece kahvaltıda tüketen biriydim. Ama arıcılık da çok keyifli olmaya başladı. Metropolde doğmuş büyümüş biri olarak, doğa özellikle bana anne olduktan sonra daha keyifli, daha merak uyandırmıştı. Eşimle bu işi geliştirdik, büyüttük. Farkındalıklara daha çok destek oldum. Arı ürünlerinden kadınları güzelleştirmeye başladık her şeyden önce. Sadece gıdada kalmayarak, krem olsun, bakım ürünleri olsun ve bunlarla da bütünleştirmiş olduk. Bunları her şeyden önce organik yapmış olduk. Hem doğaya zarar vermedik hem hayvanları koruduk, hem de insanlara faydalı ürünler sunmuş olduk."'FİKİRLERİMİ ÖNEMSEDİ'

Tanıştıklarında eşinin gemi mühendisi olduğunu söyleyen Gökçe Çal, "Celal'e tanıştığımızda her zaman arı ile ilgili bir şeyler yapmasından, hayallerinden hep bahsediyordu ve gemileri yakarak, beni de katarak bu yola çıktı. Bu yolculukta ben ciddi destek olduğumu düşünüyorum. Hep birlikte güzel ortak bir şey yakaladık. Onun üretim deneyiminden, ailesinden, dedelerinden gelen üretim desteğinden faydalandık. Çünkü ben üretim tarafını bilmiyordum. Metropolde yaşadığım için ben de ticaretle uğraşan bir aileden geldiğim için bunu birleştirdik. Altıncı hissime güveni, bir kadın olarak, fikirlerimi yargılarımı önemsedi. Ben de onun fikirlerini ve ön yargılarını önemsedim. Bir kadın ve bir erkek olarak, bu şekilde de bu günlere geldik" diye konuştu.


Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor
Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor

Toros Dağları, Mersin, Gökçe, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi MHP'nin MHP'nin "Türkçülük Günü"nü, "Milliyetçiler Günü" olarak kutlaması sosyal medyayı karıştırdı ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacak Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu
Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü Transferin gözdesi Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle ambulansla hastaneye götürüldü         
16:13
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı         
15:47
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu         
15:41
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim Kızlar kavga etti, erkekler de o anları kayda aldı! Nedeni olaydan daha vahim         
14:36
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi         
14:10
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı Mavi sularda ultra lüks tam kapanma! Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı         
13:21
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi Bir benzeri yok! Define avcıları kaçak kazıda buldu, yetkililer el koyup müzeye getirdi         
11:02
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 16:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemi mühendisi Mersin'e döndü, kimyager eşiyle arıcılık yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement