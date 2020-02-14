Mersin Metro Projesi'nde ön yeterlilik ihalesi 20 gün ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin Metro Projesi'nde ön yeterlilik ihalesi 20 gün ertelendi - Son Dakika

Mersin Metro Projesi'nde ön yeterlilik ihalesi 20 gün ertelendi

6 saat önce

Bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulması planlanan Mersin Metro Projesi'nde, ön yeterlilik ihalesinin, Çin'deki 'korona virüs' salgını dolayısıyla 20 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Mersin Metro Projesi'nde ön yeterlilik ihalesi 20 gün ertelendi, System.String[]

Bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulması planlanan Mersin Metro Projesi'nde, ön yeterlilik ihalesinin, Çin'deki 'korona virüs' salgını dolayısıyla 20 gün süreyle ertelendiği bildirildi.


Çin'de binden fazla kişinin ölümüne yol açan 'korona virüs' (Covid-19) salgını, Mersin Metro Projesi'ni de etkiledi. 2019 yılı yatırım programına alınan ve Cumhurbaşkanlığınca da onaylanan 'Mersin Metro Projesi'nde, daha önce son başvuru tarihi 27 Şubat olarak açıklanan ön yeterlilik ihalesinin, 20 gün süreyle ertelendiği ifade edildi.


İhalenin ertelenmesine, Uzak ve Yakın Doğu ülkelerinin dünya inşaat pazarındaki ağırlıklarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu, bu bağlamda Çin başta olmak üzere Uzak ve Yakın Doğu ülkelerinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan 'korona virüs' salgınına bağlı oluşan seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle söz konusu ihalede rekabet ortamının daha iyi oluşturulabilmesinin gerekçe gösterildiği öğrenildi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Bakanlığı tarafından ihale süreci başlatılan, 'Mersin TCDD Garı - Mezitli Arası LRT Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj, İşletmeye Alma ve Metro Araçlarının Temini İşi'nin ön yeterlik aşamasının son başvuru tarihi 27 Şubat 2020 olarak açıklanmıştı. - MERSİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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