Son Dakika Haberleri: Mersin metrosu yatırım programına alındı
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Mersin metrosu yatırım programına alındı

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum.

Mersin metrosu yatırım programına alındı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay verdiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum. Mersin metrosu yatırım programına alındı" dedi.


Mersin'de kent merkezinin en önemli sorunu olan trafik problemini çözmeye dönük çok önemli bir adım geldi. Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin metrosunun yatırım programına alınmasına onay verdiğini duyurdu. Elvan, "Mersin bizim herşeyimiz. Mersinli kardeşlerimizin faydasına olacak her konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Yeter ki Mersin kazansın. Mersinlilerin trafik çilesine önemli bir çözüm olacak Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda da bize bu talep geldiğinde hiç düşünmedik. Gerekli girişimleri yaptık ve son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını aldık. Kendisi Mersin'i ve Mersinlileri çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Kendisine Mersinli hemşehrilerim adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mersinimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Elvan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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