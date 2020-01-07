Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi - Son Dakika

Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi

6 saat önce

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi.

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi

Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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