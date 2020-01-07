Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi - Son Dakika

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Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi
6 saat önce
MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste bindi
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