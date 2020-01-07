Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2 - Son Dakika

Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

11 dakika önce

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldıMersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

MERSİN Mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi. Özellikle Davultepe Mahallesi'nde sürüklenen park halindeki birçok araç üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekiciyle, sıkışan araçlar kurtarılmaya çalışıldı.

Ayrıca çevredeki sitelerde bazı daireleri su bastı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN (DHA)

Mersin mezitli'de sel nedeniyle otomobiller sürüklendi, üst üste yığıldı-2

Mezitli, Mersin, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:15 Kaynak: DHA
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